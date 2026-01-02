Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова.

    Как сообщает Report, сегодня ему исполнился бы 51 год.

    Полад Исраил оглу Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вяндам Габалинского района, позже переехал с семьей в город Сумгайыт. Окончил Высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

    Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года при отражении попытки наступления Вооруженных сил Армении во время ожесточенных боев в направлении Товуза. Генерал был похоронен 15 июля во II Аллее почетного захоронения.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил матери генерал-майора Полада Гашимова и выразил глубокие соболезнования членам его семьи.

    9 декабря 2020 года распоряжением главы государства Гашимову посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

    Напомним, что распоряжением президента Гейдара Алиева от 2003 года П.Гашимов в звании майора был награжден медалью "За военные заслуги". Спустя 6 лет, в 2009 году, уже в звании подполковника, он был награжден медалью "За Родину". Полад Гашимов 25 июня 2014 года был награжден орденом "За службу Отечеству" III степени, а также орденом "За службу Отечеству" II степени за проявленное мужество в апрельских боях 2016 года.

    П.Гашимов был начальником штаба 1-го армейского корпуса, который вел бои за поселок Талыш во время военных операций вдоль фронта 2-4 апреля 2016 года, и получил ранение. 25 июня 2019 года Поладу Гашимову было присвоено высшее военное звание генерал-майора. Позже он был назначен начальником штаба 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Азербайджана.

    В 2020 году улица в городе Габала, где расположена Аллея шехидов, была названа именем Полада Гашимова. Одна из улиц города Баку также носит имя Национального героя Азербайджана.

    Имя П.Гашимова увековечено и в Турции. Так, в районе Демирташ Османгазийского района Бурсы был разбит парк, названный именем Полада Гашимова.

    У Гашимова остались два сына и дочь.

    Milli Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür

