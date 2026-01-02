Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 02 января, 2026
    • 11:28
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен до 20 км/час.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Лента новостей