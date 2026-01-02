На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен до 20 км/час.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.