На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Внутренняя политика
- 02 января, 2026
- 11:28
В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен до 20 км/час.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
