Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
Daxili siyasət
- 02 yanvar, 2026
- 11:09
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sözügedən yolda sürət həddi Bakıda müşahidə edilən yağmurlu hava şəraiti ilə əlaqədar endirilib.
Həmçinin məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik olunaraq "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub.
