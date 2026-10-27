Cüdo üzrə böyüklər arasında Abşeron-Xızı çempionatı keçiriləcək
Fərdi
- 27 oktyabr, 2026
- 13:52
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Oktyabrın 31-də cüdo üzrə böyüklər arasında Abşeron-Xızı çempionatı keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.
Turnirdə 13 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 74 cüdoçu mübarizə aparacaq.
Yarışın keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir.
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