    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

    Внешняя политика
    • 02 января, 2026
    • 11:19
    Администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала приверженность мирной повестке Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил газете The Washington Times.

    В материале издания, посвященном процессу построения мира между Азербайджаном и Арменией, шагам к отмене 907-й поправки в Конгрессе США, отношениям официального Баку с Москвой, связям Азербайджана с Израилем, со ссылкой на Гаджиева отмечается, что незамедлительный отклик президента США на мирную повестку заслуживает высокой оценки.

    При этом Хикмет Гаджиев подчеркнул, что само наличие 907-й поправки препятствует миру:

    "Обе страны – Азербайджан и Армения – интенсивно работают над укреплением мира. Однако некоторые в Конгрессе представляют совершенно ненужные законодательные акты, сеющие дискриминацию", - отметил Гаджиев.

    Он также заявил, что администрация Байдена-Блинкена нанесла ущерб отношениям между Азербайджаном и США. Помощник президента отметил, что американо-азербайджанские отношения, которые стали более теплыми во время президентства Дональда Трампа, резко контрастируют с подходом предыдущей администрации:

    "К сожалению, с администрацией Байдена и Блинкена было много недопонимания, и они нанесли серьезный ущерб отношениям".

    Он напомнил, что администрация Байдена возобновила действие 907-й поправки сразу после завершения миссии в Афганистане.

    В качестве примера успешного взаимодействия с администрацией Трампа Гаджиев привел решающую роль, которую сыграла администрация американского президента в первый срок его правления в процессе доставки каспийского газа на европейский рынок посредством ЮГК.

    Касаясь попыток Азербайджана наладить экономические отношения с Арменией, Гаджиев отметил экспорт нефтепродуктов в эту страну и созданные условия для транзита зерна в Армению.

    "Это может показаться символичным, но помимо символизма есть действительно важные геополитические нюансы. Мы строим мир не только с правительством Армении, но и с армянским народом", - заявил Гаджиев.

    Подчеркнув, что Азербайджан является пространством религиозной толерантности, помощник президента сказал, что страна является естественным партнером Запада для сотрудничества в нестабильном регионе:

    "У нас еврейская, христианская и мусульманская общины живут бок о бок на протяжении веков. Это наша традиция, это наша идентичность. У нас есть еще более сильная решимость для нашей мирной повестки, и мы имеем полную поддержку администрации Трампа", - подчеркнул он.

    Хикмет Гаджиев Дональд Трамп мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 907-ая поправка
    Hikmət Hacıyev: Biz Tramp administrasiyasının tam dəstəyinə malikik
    Hikmat Hajiyev: 'We have full support of Trump administration'

