В некоторых частях Нахчывана возникнут перебои в водоснабжении

В городе Нахчыване зафиксирована авария на водопроводной линии.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе, обеспечивающем питьевой водой улицу Алигулу Гамкюсара и квартал Бабека, на указанных территориях ожидаются временные перебои с водоснабжением.

Работы планируется завершить в течение дня, после чего подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.