    В некоторых частях Нахчывана возникнут перебои в водоснабжении

    Инфраструктура
    • 02 января, 2026
    • 11:44
    В некоторых частях Нахчывана возникнут перебои в водоснабжении

    В городе Нахчыване зафиксирована авария на водопроводной линии.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе, обеспечивающем питьевой водой улицу Алигулу Гамкюсара и квартал Бабека, на указанных территориях ожидаются временные перебои с водоснабжением.

    Работы планируется завершить в течение дня, после чего подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.

