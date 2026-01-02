В некоторых частях Нахчывана возникнут перебои в водоснабжении
Инфраструктура
- 02 января, 2026
- 11:44
В городе Нахчыване зафиксирована авария на водопроводной линии.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе, обеспечивающем питьевой водой улицу Алигулу Гамкюсара и квартал Бабека, на указанных территориях ожидаются временные перебои с водоснабжением.
Работы планируется завершить в течение дня, после чего подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.
Последние новости
12:20
Серхио Рамос может стать президентом "Севильи"Футбол
12:08
В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 26 преступленийПроисшествия
12:01
Грузия втрое увеличила расходы на импорт чая из АзербайджанаБизнес
11:44
В некоторых частях Нахчывана возникнут перебои в водоснабженииИнфраструктура
11:28
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режимВнутренняя политика
11:19
Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации ТрампаВнешняя политика
11:13
В ряде районов Азербайджана идет снег, усилился ветерЭкология
11:00
Мнение
Международная панорама 2025 года: мир в зоне турбулентностиАналитика
10:42