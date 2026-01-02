İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanın bir hissəsində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    • 02 yanvar, 2026
    • 10:37
    Naxçıvanın bir hissəsində su olmayacaq

    Naxçıvan şəhərində su xəttində qəza baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, şəhərin Əliqulu Qəmküsar küçəsini və Babək məhəlləsini içməli su ilə təmin edən magistral xətdə baş verən qəzanın aradan qaldırılması işləri ilə əlaqədar bu ərazinin müəyyən ünvanlarına suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

    İşlər gün ərzində yekunlaşdırılacaq və suyun əvvəlki rejimlə verilişi bərpa ediləcək.

    Naxçıvan su təminatı ADSEA

    Son xəbərlər

    10:43

    Bəzi rayonlarda qar yağır, külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:37

    Naxçıvanın bir hissəsində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:34

    KİV: Kim Çen Inın qızı ilk dəfə Kim ailəsinin məqbərəsində anım mərasimində iştirak edib

    Digər ölkələr
    10:14

    Milli Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür

    Hərbi
    10:05

    "Liverpul"un qapıçısı Premyer Liqada 100-cü dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb

    Futbol
    10:05

    İlham Əliyev İsveçrə Prezidentinə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    09:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.01.2026)

    Maliyyə
    09:43

    "Samsung" 500 milyon dollarlıq tankerlərin inşasına dair müqavilə imzalayıb

    Energetika
    09:17

    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtarışa verdiyi 40 şəxs ölkəyə gətirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti