Алиссон провел 100‑й "сухой" матч в АПЛ в составе "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер сыграл сотый матч "на ноль" в составе "красных" в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс‑службу английского клуба.

Напомним, что вчера "Ливерпуль" сыграл 0:0 с "Лидсом" в матче XIX тура чемпионата Англии по футболу.

Алиссон провел 14‑й матч в текущем сезоне АПЛ, пять из них он отыграл "на ноль".

Команда Арне Слота набрала 33 очка и располагается на четвертой строчке турнирной таблицы АПЛ, "Лидс" (21 очко) идет 16‑м.

Бразильцу Алиссону 33 года, он выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Голкипер дважды становился чемпионом Англии, выиграл с "красными" Лигу чемпионов‑2018/19 и клубный чемпионат мира‑2019.