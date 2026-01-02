В ряде районов Азербайджана идет снег, усилился ветер

В большинстве регионов Азербайджана по состоянию на 10:00 утра 2 января наблюдается нестабильная погода с осадками и сильным ветром.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных районах идет снег.

Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Шахбузе (Нахчыван) - 38 см, Гахе - 25 см, Гусаре и Гедабее - по 20 см. В ряде других горных и предгорных районов толщина снега составляет до 18 см.

На территории республики преобладает сильный западный ветер. Его порывы достигают 28 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 23 м/с - в Гёранбое и Тертере, до 20 м/с - в Барде, Нефтчале, Шахдаге, Нафталане и Шабране.

В ряде районов, включая Шарур, Дашкесан, Гянджу, Шеки, Гах, Шамахы, Лерик и Ярдымлы, наблюдается туман, видимость местами ограничена до 500 метров.

В Гидрометслужбе прогнозируют постепенное улучшение погодных условий начиная с 3 января: осадки прекратятся, температура воздуха начнет повышаться.