İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə telefonla danışıb

    Region
    • 02 yanvar, 2026
    • 21:23
    Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə telefonla danışıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysəl bin Fərhan əl Səud və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Şeyx Abdullah bin Zayed Al Nahyanla telefon danışıqları aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbələrdən verilən məlumata görə, danışıqlarda Yəməndəki son hadisələr müzakirə edilib.

    Hakan Fidan Feysəl bin Fərhan əl Səud Şeyx Abdullah bin Zayed Al Nahyan Yəmən
    Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ

    Son xəbərlər

    22:09

    Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötüb

    Region
    22:01

    Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    21:56

    "Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    21:43

    Yəmənin hökumət qüvvələri Hədraməvtdə separatçıları düşərgədən çıxarıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Sumqayıtda ahıl kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    21:23

    Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə telefonla danışıb

    Region
    21:21
    Foto

    Zelenski Oleq İvaşenkonu Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri təyin edib

    Digər ölkələr
    21:04

    Meksika Prezidenti zəlzələyə görə mətbuat konfransını dayandırıb

    Digər ölkələr
    20:55

    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti