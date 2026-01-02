Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ
В регионе
- 02 января, 2026
- 21:56
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, а также с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.
Как передает Report об этом сообщил телеканал Haber Global.
Согласно информации источников в Министерстве иностранных дел Турции, в ходе переговоров были обсуждены последние события в Йемене.
Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ
