    Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ

    В регионе
    • 02 января, 2026
    • 21:56
    Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, а также с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

    Как передает Report об этом сообщил телеканал Haber Global.

    Согласно информации источников в Министерстве иностранных дел Турции, в ходе переговоров были обсуждены последние события в Йемене.

