Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, а также с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report об этом сообщил телеканал Haber Global.

Согласно информации источников в Министерстве иностранных дел Турции, в ходе переговоров были обсуждены последние события в Йемене.