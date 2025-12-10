İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayaks" oyunu başlayıb

    Futbol
    10 dekabr, 2025
    21:46
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ - Ayaks oyunu başlayıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland) oyunu start götürüb.

    "Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı matçı sloveniyalı FIFA referisi Rade Obrenoviçin başçılıq etdiyi hakimlər briqadası idarə edir.

    Azərbaycan klubu hazırda turnir cədvəlində 7 xalla 21-ci pillədə qərarlaşıb. Əvvəlki beş qarşılaşmanın hamısında məğlub olan qonaqlar sonuncu - 36-cıdır.

    Futbol UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu "Ayaks" klubu
