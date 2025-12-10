Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" открыл счет в матче с "Аяксом"

Агдамский "Карабах" открыл счет в матче с нидерландским "Аяксом" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, первый гол агдамцев на 10-й минуте забил Камило Дуран.

21:45

В Баку стартовал матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и нидерландским "Аяксом".

Как сообщает Report, встречу на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова обслуживает судейская бригада под руководством словенского рефери ФИФА Раде Обреновича.

Азербайджанский клуб в настоящее время занимает 21-е место в турнирной таблице с 7 очками. Гости, проигравшие все пять предыдущих встреч, находятся на последнем - 36-м месте.