Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" открыл счет в матче с "Аяксом"

    Футбол
    • 10 декабря, 2025
    • 21:57
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах открыл счет в матче с Аяксом

    Агдамский "Карабах" открыл счет в матче с нидерландским "Аяксом" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, первый гол агдамцев на 10-й минуте забил Камило Дуран.

    В Баку стартовал матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и нидерландским "Аяксом".

    Как сообщает Report, встречу на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова обслуживает судейская бригада под руководством словенского рефери ФИФА Раде Обреновича.

    Азербайджанский клуб в настоящее время занимает 21-е место в турнирной таблице с 7 очками. Гости, проигравшие все пять предыдущих встреч, находятся на последнем - 36-м месте.

    Лига чемпионов УЕФА ФК "Карабах" ФК "Аякс" матч "Карабах" - "Аякс"
    Видео
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Ayaks"la oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİR
    Elvis

    Последние новости

    22:23

    Путин и Пезешкиан проведут встречу в Туркменистане

    В регионе
    22:13

    МИД Израиля сообщил об усилении разногласий с Сирией

    Другие страны
    21:57

    Азербайджан и РФ провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    21:57

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" открыл счет в матче с "Аяксом"

    Футбол
    21:45

    Президентом Швейцарской конфедерации на 2026 год избран Ги Пармелен

    Другие страны
    21:44
    Видео

    СМИ: Украинские силы ударили по еще одному танкеру "теневого флота" РФ в Черном море

    Другие страны
    21:28

    Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

    Другие страны
    21:18

    Лидеры евротройки обсудили с Трампом ситуацию в Украине

    Другие страны
    21:16
    Видео

    Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см

    Экология
    Лента новостей