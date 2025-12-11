İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 01:56
    UEFA Çempionlar Liqası: Real və Qarabağ doğma meydanında uduzub

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VI tura bu gün yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma keçirilib.

    Günün maraqla gözlənilən matçı İspaniyada baş tutub. "Real" doğma azarkeşləri önündə İngiltərənin "Mançester Siti" klubu ilə üz-üzə gəlib. "Qarabağ" isə Bakıda "Ayaks"la qarşılaşıb.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, VI tur

    "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ayaks" (Niderland) - 2:4

    "Vilyarreal" (İspaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 2:3

    "Atletik" (İspaniya) - PSJ (Fransa) - 0:0

    "Bayer 04" (Almaniya) - "Nyukasl" (İngiltərə) - 2:2

    "Benfika" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya) - 2:0

    "Brügge" (Belçika) - "Arsenal" (İngiltərə) - 0:3

    "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Budyo Qlimt" (Norveç) - 2:2

    "Yuventus" (İtaliya) - "Pafos" (Kipr) – 2:0

    "Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 1:2

