UEFA Çempionlar Liqası: "Real" və "Qarabağ" doğma meydanında uduzub
- 11 dekabr, 2025
- 01:56
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VI tura bu gün yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma keçirilib.
Günün maraqla gözlənilən matçı İspaniyada baş tutub. "Real" doğma azarkeşləri önündə İngiltərənin "Mançester Siti" klubu ilə üz-üzə gəlib. "Qarabağ" isə Bakıda "Ayaks"la qarşılaşıb.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, VI tur
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ayaks" (Niderland) - 2:4
"Vilyarreal" (İspaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 2:3
"Atletik" (İspaniya) - PSJ (Fransa) - 0:0
"Bayer 04" (Almaniya) - "Nyukasl" (İngiltərə) - 2:2
"Benfika" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya) - 2:0
"Brügge" (Belçika) - "Arsenal" (İngiltərə) - 0:3
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Budyo Qlimt" (Norveç) - 2:2
"Yuventus" (İtaliya) - "Pafos" (Kipr) – 2:0
"Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 1:2