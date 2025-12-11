İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Myanmada xəstəxanaya hücum nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:37
    Myanmada xəstəxanaya hücum nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Myanmada hərbçilərin xəstəxanaya hücumu nəticəsində ən azı 30 nəfər həlak olub.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Banqladeşlə sərhəddə yerləşən Rakhayn ştatının Mrauk-U şəhərindəki mərkəzi xəstəxanaya təyyarə ilə zərbə endirilib.

    "Vəziyyət dəhşətlidir. Hazırda 31 nəfərin ölümünü təsdiq edə bilərik və bu rəqəmin artacağı gözlənilir. Həmçinin 68 yaralı var və onların da sayı artacaq", - hadisə yerində olan humanitar təşkilatın əməkdaşı bildirib.

    Myanma Xəstəxana aviazərbə
    Более 30 человек погибли в результате удара по больнице в Мьянме

    Son xəbərlər

    11:38

    Azərbaycan və Türkiyə HDQ-ləri arasında naviqasiya sistemlərinin inkişafı mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb

    Hərbi
    11:37

    Myanmada xəstəxanaya hücum nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    11:37

    Ramin Məmmədov BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 11-ci Qlobal Forumunda iştirak edəcək

    Din
    11:37

    Milli Süni İntellekt Mərkəzi data mərkəzi qurur

    İKT
    11:31

    Xəzər Tibb Mərkəzində Travma Mərkəzi qurulacaq

    Sağlamlıq
    11:30

    Azərbaycan XİN Burkina Fasonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:24

    Azərbaycan İsveçrə ilə layihə portfelinin formalaşdırılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:22

    BP: Azərbaycandakı boru kəmərlərində elektrik təsirinə qarşı yeni qoruma mexanizmləri işə salınır

    Energetika
    11:22

    "Ayaks" Bakıdakı oyunda 17 yaşlı futbolçulara start heyətində güvənməklə ilkə imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti