Myanmada xəstəxanaya hücum nəticəsində 30-dan çox insan ölüb
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 11:37
Myanmada hərbçilərin xəstəxanaya hücumu nəticəsində ən azı 30 nəfər həlak olub.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Banqladeşlə sərhəddə yerləşən Rakhayn ştatının Mrauk-U şəhərindəki mərkəzi xəstəxanaya təyyarə ilə zərbə endirilib.
"Vəziyyət dəhşətlidir. Hazırda 31 nəfərin ölümünü təsdiq edə bilərik və bu rəqəmin artacağı gözlənilir. Həmçinin 68 yaralı var və onların da sayı artacaq", - hadisə yerində olan humanitar təşkilatın əməkdaşı bildirib.
