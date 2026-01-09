İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    İtaliya A seriyasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 16:49
    İtaliya A seriyasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol üzrə İtaliya A seriyasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bu ada "İnter" klubunun baş məşqçisi Kristian Kivu layiq görülüb.

    45 yaşlı mütəxəssisin rəhbərlik etdiyi kollektiv 2025-ci ilin dekabrında İtaliya çempionatında üç oyun keçirib. Milan təmsilçisi "Komo" (4:0), "Cenoa" (2:1) və "Atalanta"nı (1:0) məğlub edib.

    Qeyd edək ki, "İnter" hazırda 42 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

    İtaliya A Seriyası Kristian Kivu dekabr ən yaxşı baş məşqçi "İnter" klubu

    Son xəbərlər

    17:18
    Foto
    Video

    "Azəriqaz" "Ağıllı Qaz Şəbəkəsi İdarəetmə Sistemi" layihəsinə start verib

    Energetika
    17:12

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    17:08

    ABŞ "Olina" tankerinin saxlanılması əməliyyatına başlayıb

    Digər ölkələr
    16:55

    Region Liqasında çıxış edən üç komandanın apellyasiya şikayəti təmin edilib

    Futbol
    16:51

    BP dünyada ilk dəfə "Xankəndi" gəmisi ilə Xəzərdəki sualtı quyulara xidmət göstərməyə başlayır

    Energetika
    16:49

    İtaliya A seriyasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    16:45
    Foto

    Kamran Əliyev Pirallahıda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    16:42

    Aİ İranı nümayişçilərə qarşı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb

    Xarici siyasət
    16:40

    Agentlik "Sarı gəlin"in erməni mahnısı kimi təqdim olunması barədə: "Şur-Şahnaz" ancaq Azərbaycana aiddir

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti