Elvis
    Более 30 человек погибли в результате удара по больнице в Мьянме

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 11:24
    Более 30 человек погибли в результате удара по больнице в Мьянме

    По меньшей мере 30 человек погибли в Мьянме в результате авиаудара военных по больнице.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, военный самолет нанес удар по центральной больнице города Мраук-У в западном штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш.

    "Ситуация ужасная. На данный момент мы можем подтвердить 31 погибшего, и предполагаем, что их число будет расти. Также есть 68 раненых, и их количество будет увеличиваться", - сообщил сотрудник гуманитарной организации, находящийся на месте происшествия.

    Myanmada xəstəxanaya hücum nəticəsində 30-dan çox insan ölüb
    Elvis

