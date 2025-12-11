Более 30 человек погибли в результате удара по больнице в Мьянме
Другие страны
- 11 декабря, 2025
- 11:24
По меньшей мере 30 человек погибли в Мьянме в результате авиаудара военных по больнице.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, военный самолет нанес удар по центральной больнице города Мраук-У в западном штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш.
"Ситуация ужасная. На данный момент мы можем подтвердить 31 погибшего, и предполагаем, что их число будет расти. Также есть 68 раненых, и их количество будет увеличиваться", - сообщил сотрудник гуманитарной организации, находящийся на месте происшествия.
