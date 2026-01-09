İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Aİ İranı nümayişçilərə qarşı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb

    Xarici siyasət
    • 09 yanvar, 2026
    • 16:42
    Aİ İranı nümayişçilərə qarşı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) İranda aksiyalarda artan ölüm və yaralanma sayları ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Brüsseldə keçirilən brifinqdə Aİ-nın xarici işlər xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Ənvər Əl-Anuni bildirib.

    Aİ rəsmisi bəyan edib ki, qurum dinc nümayişçilərə qarşı hər cür zorakılığı pisləyir. İran hakimiyyətini fikir və dinc aksiyalar azadlığı hüquqlarına riayət etməyə, o cümlədən internet girişini bərpa etməyə çağırılıb.

    "İran xalqı daha yaxşı həyat üçün qanuni istəyini ifadə edir. Dinc nümayişçilərə qarşı hər hansı zorakılıq qəbuledilməzdir", - o vurğulayıb.

    Anuninin sözlərinə görə, Aİ İrandakı vəziyyəti, o cümlədən ölkənin cənub-qərbində baş verən son hadisələri diqqətlə izləyir. Eyni zamanda o, Avropanı yerli xalqı daha qətiyyətlə dəstəkləməyə çağıran sonuncu İran şahının böyük oğlu Rza Pəhləvinin bəyanatını şərh etməkdən imtina edib.

    Aİ nümayəndəsi İranda mümkün rejim dəyişikliyi ilə bağlı suala cavab verərkən qeyd edib ki, bu, Avropa İttifaqının İrana münasibətdə konsolidasiya olunmuş siyasətinə daxil deyil.

    İranda etirazlar Avropa İttifaqı
    ЕС призывает Иран воздержаться от насилия против мирных демонстрантов
    EU urges Iran to refrain from violence against peaceful protesters

    Son xəbərlər

    17:20

    "Bir Kredit" BOKT-un istiqrazlarına 68 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    17:18
    Foto
    Video

    "Azəriqaz" "Ağıllı Qaz Şəbəkəsi İdarəetmə Sistemi" layihəsinə start verib

    Energetika
    17:12

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    17:08

    ABŞ "Olina" tankerinin saxlanılması əməliyyatına başlayıb

    Digər ölkələr
    16:55

    Region Liqasında çıxış edən üç komandanın apellyasiya şikayəti təmin edilib

    Futbol
    16:51

    BP dünyada ilk dəfə "Xankəndi" gəmisi ilə Xəzərdəki sualtı quyulara xidmət göstərməyə başlayır

    Energetika
    16:49

    İtaliya A seriyasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    16:45
    Foto

    Kamran Əliyev Pirallahıda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    16:42

    Aİ İranı nümayişçilərə qarşı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti