ЕС призывает Иран воздержаться от насилия против мирных демонстрантов

Европейский союз выражает серьезную озабоченность в связи с растущим числом погибших и раненых и осуждает любое насилие в отношении мирных демонстрантов, призывая иранские власти соблюдать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также восстановить доступ к интернету.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Службы по иностранным делам ЕС Анвар аль-Ануни.

"Народ Ирана выражает свое законное стремление к лучшей жизни. Любое насилие в отношении мирных демонстрантов неприемлемо", - подчеркнул он.

По словам аль-Ануни, ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Иране, в том числе за последними событиями на юго-западе страны. При этом он отказался комментировать заявление старшего сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви, призвавшего Европу действовать более решительно в поддержку иранского народа.

Отвечая на вопрос о возможной смене режима в Иране, представитель ЕС отметил, что это не входит в "консолидированную политику Европейского союза в отношении Ирана".