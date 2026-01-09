Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    ЕС призывает Иран воздержаться от насилия против мирных демонстрантов

    Европейский союз выражает серьезную озабоченность в связи с растущим числом погибших и раненых и осуждает любое насилие в отношении мирных демонстрантов, призывая иранские власти соблюдать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также восстановить доступ к интернету.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Службы по иностранным делам ЕС Анвар аль-Ануни.

    "Народ Ирана выражает свое законное стремление к лучшей жизни. Любое насилие в отношении мирных демонстрантов неприемлемо", - подчеркнул он.

    По словам аль-Ануни, ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Иране, в том числе за последними событиями на юго-западе страны. При этом он отказался комментировать заявление старшего сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви, призвавшего Европу действовать более решительно в поддержку иранского народа.

    Отвечая на вопрос о возможной смене режима в Иране, представитель ЕС отметил, что это не входит в "консолидированную политику Европейского союза в отношении Ирана".

    Лента новостей