Naxçıvan iqtisadiyyatı 3 %-dən çox böyüyüb
İqtisadiyyat
- 11 dekabr, 2025
- 11:58
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsalı 1 milyard 490 milyon 515 min 800 manat olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.
Bu dövr ərzində əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM istehsalı 3,2 % artaraq 3 159,8 manat olub.
Son xəbərlər
12:50
Prezident Ofisinin müşaviri: Ərazi güzəşti Ukrayna üçün müzakirə mövzusu deyilDigər ölkələr
12:50
Naxçıvanın xarici ticarətdə ixracı 32 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:45
Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşübHadisə
12:43
Foto
Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 20 sm-ə çatıbEkologiya
12:42
İbrahim Süleymanov: "Süni intellekt nə qədər faydalı olsa da, çox böyük risklər də daşıyır"İKT
12:42
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıbİnfrastruktur
12:36
"Azərişıq" Kəlbəcərin elektrik şəbəkəsini yenidən qururEnergetika
12:33
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"Futbol
12:31
Foto