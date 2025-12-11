İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Naxçıvan iqtisadiyyatı 3 %-dən çox böyüyüb

    İqtisadiyyat
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:58
    Naxçıvan iqtisadiyyatı 3 %-dən çox böyüyüb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsalı 1 milyard 490 milyon 515 min 800 manat olub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.

    Bu dövr ərzində əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM istehsalı 3,2 % artaraq 3 159,8 manat olub.

    Naxçıvan ÜDM artım
