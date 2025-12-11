Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Экономика
    • 11 декабря, 2025
    • 12:28
    Экономика Нахчывана выросла более чем на 3%

    Производство валового внутреннего продукта (ВВП) Нахчыванской Автономной Республики в январе-ноябре 2025 года составило 1 млрд 490 млн 515 тыс. 800 манатов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственный комитет статистики НАР, это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За указанный период ВВП на душу населения увеличился на 3,2%, до 3159,8 манатов.

