Экономика Нахчывана выросла более чем на 3%

Производство валового внутреннего продукта (ВВП) Нахчыванской Автономной Республики в январе-ноябре 2025 года составило 1 млрд 490 млн 515 тыс. 800 манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственный комитет статистики НАР, это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За указанный период ВВП на душу населения увеличился на 3,2%, до 3159,8 манатов.