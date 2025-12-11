В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа
- 11 декабря, 2025
- 01:57
В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, во второй игровой день было проведено девять матчей.
Центральная встреча вечера состоялась в Мадриде, где местный "Реал" встретился с английским "Манчестер Сити". Игра завершилась поражением хозяев со счетом 2:1.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап, VI тур
10 декабря
21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:4
21:45. "Вильярреал" (Испания) - "Копенгаген" (Дания) - 2:3
00:00. "Атлетик" (Испания) - ПСЖ (Франция) - 0:0
00:00. "Байер 04" (Германия) - "Ньюкасл" (Англия) - 2:2
00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия) - 2:0
00:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3
00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 2:2
00:00. "Ювентус" (Италия) - "Пафос" (Кипр) - 2:0
00:00. "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:2.