Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа

    Футбол
    • 11 декабря, 2025
    • 01:57
    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, во второй игровой день было проведено девять матчей.

    Центральная встреча вечера состоялась в Мадриде, где местный "Реал" встретился с английским "Манчестер Сити". Игра завершилась поражением хозяев со счетом 2:1.

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап, VI тур

    10 декабря

    21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:4

    21:45. "Вильярреал" (Испания) - "Копенгаген" (Дания) - 2:3

    00:00. "Атлетик" (Испания) - ПСЖ (Франция) - 0:0

    00:00. "Байер 04" (Германия) - "Ньюкасл" (Англия) - 2:2

    00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия) - 2:0

    00:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3

    00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 2:2

    00:00. "Ювентус" (Италия) - "Пафос" (Кипр) - 2:0

    00:00. "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:2.

    Лига чемпионов УЕФА общий этап футбол
    UEFA Çempionlar Liqası: "Real" və "Qarabağ" doğma meydanında uduzub
    Elvis

    Последние новости

    01:57

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа

    Футбол
    01:37
    Фото

    Фоторепортаж с матча "Карабах" - "Аякс"

    Футбол
    01:23

    Азербайджан избран членом двух комиссий ООН

    Внешняя политика
    01:18

    В Багдаде обсуждено упрощение визового режима между Азербайджаном и Ираком

    Внешняя политика
    01:02

    Трамп подтвердил, что США задержали танкер у берегов Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:44

    Гурбан Гурбанов об игре Наримана Ахундзаде: Даже не знаю, что сказать

    Футбол
    00:33

    Гурбан Гурбанов заявил, что доволен игроками "Карабаха" после матча с "Аяксом"

    Футбол
    00:13

    Axios: Украина передала США свой ответ на последний проект мирного плана

    Другие страны
    23:55

    Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

    Другие страны
    Лента новостей