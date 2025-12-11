В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 11 декабря, 2025
- 08:12
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:31 по бакинскому времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 72 км.
