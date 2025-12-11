Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 08:12
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,8.

    Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:31 по бакинскому времени.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 72 км.

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb
    Quake in Caspian Sea
