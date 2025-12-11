Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb
Hadisə
- 11 dekabr, 2025
- 08:07
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yerli vaxtla saat 04:31-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,8 olub.
Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.
