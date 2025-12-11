İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 08:07
    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yerli vaxtla saat 04:31-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,8 olub.

    Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xəzər dənizi Zəlzələ
    В Каспийском море произошло землетрясение

