İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    FT: İran silah alışı üçün kriptovalyuta ilə ödəniş təklif edir

    Region
    • 02 yanvar, 2026
    • 08:57
    FT: İran silah alışı üçün kriptovalyuta ilə ödəniş təklif edir

    İran xarici hökumətlərə ballistik raketlər, pilotsuz uçuş aparatları (PUA) və hərbi gəmilər də daxil olmaqla, qabaqcıl silah sistemlərini kriptovalyuta ilə almağı təklif edir. Tehran bu rəqəmsal aktivlərdən istifadə etməklə, Qərbin maliyyə məhdudiyyətlərindən yan keçməyə çalışır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Financial Times" qəzetinin məqaləsində deyilir.

    Qeyd olunur ki, İran Müdafiə Nazirliyinin "Mindex" kimi tanınan İxrac Əməliyyatları Mərkəzi ödənişi rəqəmsal valyutalarla, həmçinin barter sövdələşmələri və İran rialı ilə nəzərdə tutan hərbi müqavilələri müzakirə etməyə hazır olduğunu bəyan edir. Nəşrin təhlil etdiyi reklam materialları və ödəniş şərtləri bunu sübut edir.

    Son bir il ərzində ortaya çıxan bu təklif, görünür, bir dövlətin strateji hərbi texnika ixracı üçün ödəniş qismində kriptovalyuta qəbul etməyə hazır olduğunu açıq şəkildə bəyan etdiyi ilk məlum hallardan biridir.

    İranın müdafiə məhsullarının xarici satışına cavabdeh olan dövlət qurumu - "Mindex"in 35 ölkə ilə əməkdaşlıq etdiyini iddia olunur və tərkibinə "Emad" ballistik raketləri, "Shahed" dronları, "Şəhid Süleymani" sinfinə məxsus hərbi gəmilər və qısamənzilli hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemləri daxil olan silah kataloqunu reklam edir.

    İran Silah satışı kriptovalyuta
    FT: Иран предлагает купить свое вооружение за криптовалюту

    Son xəbərlər

    09:17

    Qırmızı bülletenlə beynəlxalq axtarışda olan 40 nəfər Türkiyəyə gətirilib

    Region
    09:04

    2025-ci ildə beynəlxalq oyunlarda ən çox qol vurmuş futbolçu bəlli olub

    Futbol
    08:57

    FT: İran silah alışı üçün kriptovalyuta ilə ödəniş təklif edir

    Region
    08:50

    Kran-Montanadakı yanğından sağ çıxanların əksəriyyətinin bədəninin 60%-dən çoxu yanıb

    Digər ölkələr
    08:11

    "Çelsi"nin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədin adı açıqlanıb

    Futbol
    07:56

    Yakutiyada baş verən yanğında uşaqlar da daxil olmaqla, beş nəfər ölüb

    Region
    07:18

    KİV: Aktyor Tommi Li Consun qızı ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    06:59

    Venesuela narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni ABŞ ilə müzakirə etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:22

    KİV: ABŞ-yə görə İrandakı etirazların səbəbi hakimiyyətin cəmiyyətin tələblərinə biganəliyidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti