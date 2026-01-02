FT: Иран предлагает купить свое вооружение за криптовалюту

Иран предлагает иностранным правительствам закупать передовые системы вооружений, включая баллистические ракеты, беспилотники и военные корабли, за криптовалюту, стремясь использовать цифровые активы для обхода западных финансовых ограничений.

Как передает Report, об этом говорится в статье газеты The Financial Times.

Отмечается, что Центр экспортных операций Министерства обороны Ирана, известный как Mindex, заявляет о готовности обсуждать военные контракты, предусматривающие оплату в цифровых валютах, а также в форме бартерных сделок и в иранских риалах. Об этом свидетельствуют рекламные материалы и условия оплаты, проанализированные изданием.

Предложение, появившееся в течение последнего года, по всей видимости, является одним из первых известных случаев, когда государство публично заявляет о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегического военного оборудования.

Mindex - государственный орган, отвечающий за зарубежные продажи иранской оборонной продукции, - утверждает, что сотрудничает с 35 странами и рекламирует каталог вооружений, в который входят баллистические ракеты Emad, беспилотники Shahed, военные корабли класса "Шахед Солеймани" и системы ПВО малой дальности.