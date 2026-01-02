"Çelsi"nin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədin adı açıqlanıb
Futbol
- 02 yanvar, 2026
- 08:11
"Strasburq"un baş məşqçisi Liam Rosenor Londonun "Çelsi" klubunun yeni baş məşqçi postu üçün namizədlər siyahısında əsas namizəddir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə insayder Fabrisio Romano "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Aristokratlar"ın rəhbərliyi mütəxəssisin işini yüksək qiymətləndirir və bu gün üçün o, əsas iddiaçıdır. "Strasburq" artıq "Çelsi" danışıqlara başlayacağı təqdirdə, mümkün əvəzetmə variantlarını nəzərdən keçirir.
Xatırladaq ki, London klubu yanvarın 1-də baş məşqçi Entso Mareska ilə müqaviləyə xitam verib.
Rosenorun rəhbərliyi altında "Strasburq" 16 turdan sonra Fransa çempionatının turnir cədvəlində 8-ci yerdədir. Komanda 23 xal toplayıb və lider "Lans"dan 14 xal geri qalır.
