İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Çelsi"nin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədin adı açıqlanıb

    Futbol
    • 02 yanvar, 2026
    • 08:11
    Çelsinin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədin adı açıqlanıb

    "Strasburq"un baş məşqçisi Liam Rosenor Londonun "Çelsi" klubunun yeni baş məşqçi postu üçün namizədlər siyahısında əsas namizəddir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə insayder Fabrisio Romano "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Aristokratlar"ın rəhbərliyi mütəxəssisin işini yüksək qiymətləndirir və bu gün üçün o, əsas iddiaçıdır. "Strasburq" artıq "Çelsi" danışıqlara başlayacağı təqdirdə, mümkün əvəzetmə variantlarını nəzərdən keçirir.

    Xatırladaq ki, London klubu yanvarın 1-də baş məşqçi Entso Mareska ilə müqaviləyə xitam verib.

    Rosenorun rəhbərliyi altında "Strasburq" 16 turdan sonra Fransa çempionatının turnir cədvəlində 8-ci yerdədir. Komanda 23 xal toplayıb və lider "Lans"dan 14 xal geri qalır.

    "Strasburq" Liam Rosenor “Çelsi
    Инсайдер назвал основного кандидата на пост главного тренера "Челси"

    Son xəbərlər

    08:11

    "Çelsi"nin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədin adı açıqlanıb

    Futbol
    07:56

    Yakutiyada baş verən yanğında uşaqlar da daxil olmaqla, beş nəfər ölüb

    Region
    07:18

    KİV: Aktyor Tommi Li Consun qızı ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    06:59

    Venesuela narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni ABŞ ilə müzakirə etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:22

    KİV: ABŞ-yə görə İrandakı etirazların səbəbi hakimiyyətin cəmiyyətin tələblərinə biganəliyidir

    Region
    05:51

    Bolsonaru xəstəxanadan həbsxanaya qaytarılıb

    Digər ölkələr
    05:24

    Almaniyada 21 nəfər Yeni il lotereyasında ən azı bir milyon avro udub

    Maraqlı
    04:57

    Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində Saturn ölçüsündə "didərgin planet" aşkar edilib

    Elm və təhsil
    04:26

    Mask: Radikal solçuların qələbəsi ABŞ-nin sonu olacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti