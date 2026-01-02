Инсайдер назвал основного кандидата на пост главного тренера "Челси"
Футбол
- 02 января, 2026
- 08:05
Главный тренер "Страсбурга" Лиам Росеньор является главным кандидатом в шорт-листе на пост нового главного тренера лондонского "Челси".
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал инсайдер Фабрицио Романо.
Руководство "аристократов" высоко оценивает специалиста, и на сегодня он является основным претендентом. "Страсбург" уже рассматривает возможные варианты замены на случай, если "Челси" начнет переговоры.
Напомним, что лондонский клуб 1 января расторг контракт с главным тренером Энцо Мареской.
Под руководством Росеньора "Страсбург" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. Команда набрала 23 очка и отстает от лидирующего "Ланса" на 14 очков.
