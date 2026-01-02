İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtarışa verdiyi 40 şəxs ölkəyə gətirilib

    Region
    • 02 yanvar, 2026
    • 09:17
    Türkiyənin qırmızı bülletenlə axtarışa verdiyi 40 şəxs ölkəyə gətirilib

    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə beynəlxalq axtarışa verdiyi 40 nəfər ölkəyə ekstradisiya olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya məlumat verib.

    Həmin şəxslər Gürcüstan (27), Almaniya (4), Bolqarıstan (3), ABŞ, Xorvatiya, İsveçrə, Monteneqro, Rusiya və Yunanıstandan gətirilib.

    Həmin şəxslər qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd, cinayətkar dəstə yaratma və üzvlük, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, oğurluq, quldurluq və dələduzluq, informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə dələduzluq, rəsmi sənədlərdə saxtakarlıq, şəxsi məlumatların qanunsuz ələ keçirilməsi, terror təbliğatı, cinsi istismar və fahişəliyə təşviq, qanunsuz silah saxlama, eləcə də şəxsi azadlıq və toxunulmazlığa qarşı cinayətlərə görə axtarışa verilib.

    Türkiyə qırmızı bülleten interpol Ali Yerlikaya
    В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола

    Son xəbərlər

    09:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.01.2026)

    Maliyyə
    09:43

    "Samsung" 500 milyon dollarlıq tankerlərin inşasına dair müqavilə imzalayıb

    Energetika
    09:17

    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtarışa verdiyi 40 şəxs ölkəyə gətirilib

    Region
    09:04

    2025-ci ildə beynəlxalq oyunlarda ən çox qol vurmuş futbolçu bəlli olub

    Futbol
    08:57

    FT: İran silah alışı üçün kriptovalyuta ilə ödəniş təklif edir

    Region
    08:50

    Kran-Montanadakı yanğından sağ çıxanların əksəriyyətinin bədəninin 60%-dən çoxu yanıb

    Digər ölkələr
    08:11

    "Çelsi"nin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədin adı açıqlanıb

    Futbol
    07:56

    Yakutiyada baş verən yanğında uşaqlar da daxil olmaqla, beş nəfər ölüb

    Region
    07:18

    KİV: Aktyor Tommi Li Consun qızı ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti