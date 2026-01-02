Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола

    В регионе
    • 02 января, 2026
    • 09:41
    В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола

    В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола с красным уведомлением.

    Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

    По его словам, указанные лица были доставлены из Грузии (27 человек), Германии (4), Болгарии (3), а также из США, Хорватии, Швейцарии, Черногории, России и Греции.

    Разыскиваемые лица обвиняются в умышленном убийстве и покушении на убийство, создании и участии в преступной группировке, незаконном обороте наркотиков, краже, грабеже и мошенничестве, мошенничестве с использованием информационных технологий, подделке официальных документов, незаконном изъятии личных данных, пропаганде терроризма, сексуальной эксплуатации и подстрекательстве к проституции, незаконном хранении оружия, а также преступлениях против личной свободы и неприкосновенности.

    Интерпол розыск Турция красное уведомление
    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtarışa verdiyi 40 şəxs ölkəyə gətirilib

    Последние новости

    10:42

    Алиссон провел 100‑й "сухой" матч в АПЛ в составе "Ливерпуля"

    Футбол
    10:27

    Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

    Армия
    10:15

    СМИ: Ким Чжу Э впервые приняла участие в церемонии почтения памяти в мавзолее семьи Ким

    Другие страны
    10:10

    Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарии

    Внешняя политика
    10:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.01.2026)

    Финансы
    09:41

    В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола

    В регионе
    09:25

    Samsung подписал контракт по строительству СПГ-танкеров на сумму около $500 млн

    Другие страны
    09:11

    "Рома" может арендовать Мохамеда Салаха у "Ливерпуля"

    Футбол
    08:53

    FT: Иран предлагает купить свое вооружение за криптовалюту

    В регионе
    Лента новостей