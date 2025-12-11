NASA потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса
Наука и образование
- 11 декабря, 2025
- 07:20
Связь с исследующей атмосферу Марса космической станцией MAVEN потеряна.
Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В пресс-релизе уточняется, что до выхода на орбиту Марса все подсистемы космического аппарата работали нормально. Однако, когда MAVEN двигалась с темной стороны планеты, сеть дальней космической связи NASA перестала фиксировать сигнал станции.
"Группы, отвечающие за космический аппарат и оперативное управление, расследуют возникшую аномалию, чтобы разобраться в ситуации", - говорится в заявлении.
