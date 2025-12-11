Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    NASA потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса

    Наука и образование
    • 11 декабря, 2025
    • 07:20
    Связь с исследующей атмосферу Марса космической станцией MAVEN потеряна.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    В пресс-релизе уточняется, что до выхода на орбиту Марса все подсистемы космического аппарата работали нормально. Однако, когда MAVEN двигалась с темной стороны планеты, сеть дальней космической связи NASA перестала фиксировать сигнал станции.

    "Группы, отвечающие за космический аппарат и оперативное управление, расследуют возникшую аномалию, чтобы разобраться в ситуации", - говорится в заявлении.

    NASA Марс космический корабль
