NASA потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса

Связь с исследующей атмосферу Марса космической станцией MAVEN потеряна.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В пресс-релизе уточняется, что до выхода на орбиту Марса все подсистемы космического аппарата работали нормально. Однако, когда MAVEN двигалась с темной стороны планеты, сеть дальней космической связи NASA перестала фиксировать сигнал станции.

"Группы, отвечающие за космический аппарат и оперативное управление, расследуют возникшую аномалию, чтобы разобраться в ситуации", - говорится в заявлении.