İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    NASA Mars orbitində öz kosmik gəmisi ilə əlaqəni itirib

    Elm və təhsil
    • 11 dekabr, 2025
    • 07:55
    NASA Mars orbitində öz kosmik gəmisi ilə əlaqəni itirib

    Marsın atmosferini tədqiq edən "Mars Atmosphere and Ventures" (MAVEN) kosmik gəmisi ilə əlaqə kəsilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsi (NASA) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Marsın orbitinə çıxmazdan əvvəl kosmik gəminin bütün sistemləri normal işləyib.

    Lakin MAVEN planetin qaranlıq tərəfini keçərkən, NASA kosmik rabitə şəbəkəsinin siqnalını itirib.

    "Kosmik gəmilər və missiya qrupları səbəbi müəyyən etmək üçün anomaliyanı araşdırır", - məlumatda deyilir.

    NASA Mars
    NASA потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса

    Son xəbərlər

    08:07

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    07:55

    NASA Mars orbitində öz kosmik gəmisi ilə əlaqəni itirib

    Elm və təhsil
    07:23

    Tailand qırıcıları Kamboca hərbçilərinin mövqelərinə hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    06:50

    KİV: ABŞ Rusiyanın dondurulmuş 200 milyard dollarını Ukrayna üçün istifadə etmək istəyir

    Digər ölkələr
    06:17

    Yakutiyada baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Region
    05:43

    Braziliya nüvə silahları ilə bağlı müqaviləni ratifikasiya etməyib

    Digər ölkələr
    05:13

    "Coinbase"in direktoru "Bitcoin"in 1 milyon dollar olacağını proqnozlaşdırıb

    Maliyyə
    04:50

    Qəzza ilə bağlı "Sülh Şurası"nın tərkibi 2026-cı ildə açıqlanacaq

    Region
    04:20

    ABŞ Konqresinin aşağı palatası 901 milyard dollarlıq hərbi büdcəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti