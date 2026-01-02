İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyənin Van sərhəd xəttində 50 kq narkotik maddə ələ keçirilib

    Türkiyənin Silahlı Qüvvələri sərhədlərin təhlükəsizliyini qorumaq və qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün qətiyyətli fəaliyyətini davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Van sərhəd xəttində həyata keçirilən axtarış-yoxlama zamanı 50 min 930 qram narkotik maddə ələ keçirilib.

    Narkotik maddə Başqala Rayon Jandarm Komandanlığına təhvil verilib.

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi narkotik

