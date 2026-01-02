ВС Турции изъяли более 50 кг наркотиков на границе с Ираном
- 02 января, 2026
- 19:29
Вооруженные силы Турции продолжают решительные действия по обеспечению безопасности границ и предотвращению незаконной деятельности.
Как передает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции написало на своей странице в соцсети X.
Отмечается, что в ходе досмотра, проведенного на пограничной линии в провинции Ван, было выявлено и изъято 50 кг 930 г наркотических веществ.
Наркотики переданы в районное командование жандармерии Башкале.
