    • 02 января, 2026
    • 19:29
    ВС Турции изъяли более 50 кг наркотиков на границе с Ираном

    Вооруженные силы Турции продолжают решительные действия по обеспечению безопасности границ и предотвращению незаконной деятельности.

    Как передает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции написало на своей странице в соцсети X.

    Отмечается, что в ходе досмотра, проведенного на пограничной линии в провинции Ван, было выявлено и изъято 50 кг 930 г наркотических веществ.

    Наркотики переданы в районное командование жандармерии Башкале.

    наркотические вещества Турция провинция Ван границы приграничная территория
    Türkiyənin Van sərhəd xəttində 50 kq narkotik maddə ələ keçirilib

