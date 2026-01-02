Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 28 %-ə yaxın artırıb
Sənaye
- 02 yanvar, 2026
- 17:44
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 155 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin 2024-cü ilin dövrü ilə müqayisədə 27,8 % çoxdur.
Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 10,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 136,6 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 11,7 % çoxdur.
Son xəbərlər
18:19
Səudiyyə Ərəbistanının dəstəklədiyi koalisiya Yəməndə böyük bazanı nəzarətə götürübDigər ölkələr
18:02
Yaponiyanın Baş naziri Trampın yazda ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul edibDigər ölkələr
17:44
Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 28 %-ə yaxın artırıbSənaye
17:32
"Qalatasaray" niderlandlı futbolçu ilə maraqlanırFutbol
17:32
Rusiya qüvvələri Xarkova zərbə endirib, 12 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
17:30
Yəmən prezidentinin müşaviri Cənubi Keçid Şurasının hərəkətlərini intihar adlandırıbDigər ölkələr
17:27
Özbəkistan növbəti 5 il üçün ixrac və turizm inkişafının məqsədlərini açıqlayıbDigər ölkələr
17:20
Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 2 %-dən çox artıbSənaye
17:05