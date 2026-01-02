İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sənaye
    • 02 yanvar, 2026
    • 17:44
    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 28 %-ə yaxın artırıb

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 155 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin 2024-cü ilin dövrü ilə müqayisədə 27,8 % çoxdur.

    Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 10,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 136,6 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 11,7 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi yapışqan və yapışdırıcı
