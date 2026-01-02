Производство клеящих веществ в Азербайджане выросло почти на 28%
Промышленность
- 02 января, 2026
- 18:10
В январе–ноябре 2025 года в Азербайджане было произведено 155 тыс. тонн клея и клеящих веществ.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По состоянию на 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составляли 10,8 тыс. тонн.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 136,6 тыс. тонн клея и клеящих веществ, что на 11,7% больше по сравнению с 2023 годом.
Последние новости
18:18
Глава "Узбекнефтегаз" обсудил с компаниями из КНР сотрудничество в 2026 годуДругие страны
18:10
Производство клеящих веществ в Азербайджане выросло почти на 28%Промышленность
17:57
Поддерживаемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене взяла под контроль крупнейшую базу в ХадрамаутеДругие страны
17:49
Премьер Японии приняла приглашение Трампа посетить США веснойДругие страны
17:43
В Азербайджане производство обуви выросло более чем на 2%Промышленность
17:31
Азербайджан увеличил производство полиэтилена более чем на 13%Промышленность
17:28
Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 12 человекДругие страны
17:23
Азербайджан увеличил производство хлопковой пряжи на 23%Промышленность
17:20