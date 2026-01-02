Производство клеящих веществ в Азербайджане выросло почти на 28%

В январе–ноябре 2025 года в Азербайджане было произведено 155 тыс. тонн клея и клеящих веществ.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По состоянию на 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составляли 10,8 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 136,6 тыс. тонн клея и клеящих веществ, что на 11,7% больше по сравнению с 2023 годом.