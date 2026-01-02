"Qalatasaray" niderlandlı futbolçu ilə maraqlanır
Futbol
- 02 yanvar, 2026
- 17:32
İtaliyanın "Napoli" klubunun futbolçusu Noa Lanq karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər.
"Report" "Il Mattino" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Qalatasaray" 26 yaşlı vingerlə maraqlanır.
"Sarı-qırmızılar" niderlandlı oyunçunu qış transfer dönəmində heyətinə cəlb etmək niyyətindədir. O, hazırkı komandasında az forma şansı əldə etdiyi üçün narazıdır.
Qeyd edək ki, Noa Lanq 2025-ci ilin yayında PSV-dən "Napoli"yə keçib.
