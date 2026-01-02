İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qalatasaray niderlandlı futbolçu ilə maraqlanır

    İtaliyanın "Napoli" klubunun futbolçusu Noa Lanq karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər.

    "Report" "Il Mattino" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Qalatasaray" 26 yaşlı vingerlə maraqlanır.

    "Sarı-qırmızılar" niderlandlı oyunçunu qış transfer dönəmində heyətinə cəlb etmək niyyətindədir. O, hazırkı komandasında az forma şansı əldə etdiyi üçün narazıdır.

    Qeyd edək ki, Noa Lanq 2025-ci ilin yayında PSV-dən "Napoli"yə keçib.

    Noa Lanq Qalatasaray klubu transfer Napoli klubu

