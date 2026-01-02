İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın Pakistan iqtisadiyyatına 2 mlrd dollarlıq sərmayə qoyması müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 02 yanvar, 2026
    • 19:16
    Azərbaycanın Pakistan iqtisadiyyatına 2 mlrd dollarlıq sərmayə qoyması müzakirə edilib

    Pakistanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarovla telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, danışıq zamanı Azərbaycanın Pakistan iqtisadiyyatına 2 milyard ABŞ dolları məbləğində sərmayə qoyması müzakirə edilib.

    Məhəmməd İshaq Dar və Mikayil Cabbarov ikitərəfli əlaqələrin mövcud vəziyyətindən məmnunluqlarını ifadə ediblər və münasibətləri daha da inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    Pakistanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə Pakistan-Azərbaycan əməkdaşlığının gücləndirilməsində yüksək səviyyəli əlaqələrin vacibliyini vurğulayıb. Pakistan iqtisadiyyatının müəyyən sahələrinə Azərbaycan investisiyalarının qoyulmasına imkan verən mexanizmin yekunlaşdırılması barədə razılığa gəlinib.

    Azərbaycan Pakistan sərmayə Mikayıl Cabbarov
    МИД Пакистана сообщил о переговорах с Азербайджаном по инвестициям

    Son xəbərlər

    19:53

    Meksika sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    19:38

    Rusiyanın Xarkova raket hücumu nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:16

    Azərbaycanın Pakistan iqtisadiyyatına 2 mlrd dollarlıq sərmayə qoyması müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    19:10

    Arda Gülər "Real Madrid"dən "Arsenal"a keçə bilər

    Futbol
    19:05

    Quterreş Rusiya-Ukrayna münaqişəsində ölənlərin sayının artımından narahatdır

    Digər ölkələr
    18:56

    "Özbəkneftqaz"ın rəhbəri Çin şirkətləri ilə 2026-cı ildə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:35

    Türkiyənin Van sərhəd xəttində 50 kq narkotik maddə ələ keçirilib

    Region
    18:19

    Səudiyyə Ərəbistanının dəstəklədiyi koalisiya Yəməndə böyük bazanı nəzarətə götürüb

    Digər ölkələr
    18:02

    Yaponiyanın Baş naziri Trampın yazda ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti