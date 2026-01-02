Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Пакистана сообщил о переговорах с Азербайджаном по инвестициям

    Внешняя политика
    • 02 января, 2026
    • 19:20
    Заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак провел телефонный разговор с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерством иностранных дел Пакистана в соцсети X.

    Отмечается, что в ходе разговора обсуждались инвестиции Азербайджана в пакистанскую экономику в размере 2 миллиардов долларов США.

    Мухаммад Исхак и Микаил Джаббаров выразили удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества.

    Мухаммад Исхак подчеркнул важность отношений на высоком уровне для укрепления пакистано-азербайджанского сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Была достигнута договоренность о завершении механизма, который позволит осуществлять азербайджанские инвестиции в отдельные сектора пакистанской экономики.

    Azərbaycanın Pakistan iqtisadiyyatına 2 mlrd dollarlıq sərmayə qoyması müzakirə edilib

