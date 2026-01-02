МИД Пакистана сообщил о переговорах с Азербайджаном по инвестициям

Заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак провел телефонный разговор с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерством иностранных дел Пакистана в соцсети X.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались инвестиции Азербайджана в пакистанскую экономику в размере 2 миллиардов долларов США.

Мухаммад Исхак и Микаил Джаббаров выразили удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества.

Мухаммад Исхак подчеркнул важность отношений на высоком уровне для укрепления пакистано-азербайджанского сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Была достигнута договоренность о завершении механизма, который позволит осуществлять азербайджанские инвестиции в отдельные сектора пакистанской экономики.