    Arda Gülər "Real Madrid"dən "Arsenal"a keçə bilər

    Futbol
    • 02 yanvar, 2026
    • 19:10
    Arda Gülər Real Madriddən Arsenala keçə bilər

    Türkiyəli yarımmüdafiəçi Arda Gülər formasını geyindiyi "Real Madrid"dən ayrıla bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Premyer Liqa təmsilçisi türkiyəli futbolçuya görə 80 milyon avro ödəməyə hazırdır. Sadəcə, həm İspaniyanın "kral klubu", həm də futbolçunun özü tərəddüd içindədir və son qərar verməyib.

    Qeyd edək ki, "Arsenal" Arda Gülərə start heyətdə oynamağı təklif edir, "Real Madrid"də isə futbolçunu ehtiyat oyunçular skamyasında saxlayır. Arda Gülər bu mövsüm İspaniya liqasında 3 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

