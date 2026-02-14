İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "Regional Su Meliorasiya Xidməti" barəsində rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına dair iş qaldırılıb

    Biznes
    • 14 fevral, 2026
    • 15:42
    Regional Su Meliorasiya Xidməti barəsində rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına dair iş qaldırılıb

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi 2025-ci ildə təbii inhisar subyektləri ilə bağlı rəqabət qanunvericiliyinin pozulması hallarının araşdırılması çərçivəsində Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Regional Su Meliorasiya Xidməti" PHŞ-də apardığı yoxlamanın nəticələrini açıqlayıb.

    "Report"un Dövlət Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, araşdırma daxil olmuş vətəndaş müraciətləri əsasında başladılıb.

    Yoxlama zamanı istehlakçıların mənafeyinə mənfi təsir göstərə biləcək hərəkətlər, məhsulların istehsalı və satışı prosesində mümkün pozuntular, eləcə də təbii inhisar subyektinin şəbəkələrinə qoşulma və ya təqdim olunan xidmət həcminin artırılması ilə bağlı normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmayan qaydaların tətbiqi halları araşdırılıb.

    Bununla yanaşı, su təchizatı sahəsində tariflərin düzgün tətbiq edilməməsi ilə bağlı rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ehtimalları da yoxlanılıb.

    Araşdırmanın nəticələrinə əsasən, rəqabət qanunvericiliyinin pozulması halları və əlamətləri müəyyən edildiyindən təbii inhisar subyekti barəsində iş qaldırılıb.

