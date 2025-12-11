ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск

Королевские ВВС Таиланда нанесли авиационные удары по позициям военных Камбоджи в приграничных районах в ответ на артиллерийские обстрелы.

Как передает Report, об этом сообщает таиландское министерство обороны.

Согласно информации, авиационным ударам на территории Камбоджи подверглись исключительно командные пункты, объекты управления беспилотниками, склады оружия и боеприпасов, а по гражданским объектам удары не наносились.

Представитель Королевских ВВС Чаккрит Таммавичай заявил, что военно-воздушные силы готовы также к проведению и операций в глубине Камбоджи, если разведка четко подтвердит наличие непосредственной угрозы.

В среду камбоджийские подразделения провели массированный обстрел 12 позиций тайских войск в четырех пограничных провинциях страны с применением тяжелой артиллерии и РСЗО.

Штаб Королевских вооруженных сил Таиланда в свою очередь сообщил, что Камбоджа в настоящее время перебрасывает к границе реактивные системы залпового огня PHL-03, которые оснащаются ракетами 300-мм калибра с дальностью 130 км.