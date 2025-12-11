Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 06:37
    ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск

    Королевские ВВС Таиланда нанесли авиационные удары по позициям военных Камбоджи в приграничных районах в ответ на артиллерийские обстрелы.

    Как передает Report, об этом сообщает таиландское министерство обороны.

    Согласно информации, авиационным ударам на территории Камбоджи подверглись исключительно командные пункты, объекты управления беспилотниками, склады оружия и боеприпасов, а по гражданским объектам удары не наносились.

    Представитель Королевских ВВС Чаккрит Таммавичай заявил, что военно-воздушные силы готовы также к проведению и операций в глубине Камбоджи, если разведка четко подтвердит наличие непосредственной угрозы.

    В среду камбоджийские подразделения провели массированный обстрел 12 позиций тайских войск в четырех пограничных провинциях страны с применением тяжелой артиллерии и РСЗО.

    Штаб Королевских вооруженных сил Таиланда в свою очередь сообщил, что Камбоджа в настоящее время перебрасывает к границе реактивные системы залпового огня PHL-03, которые оснащаются ракетами 300-мм калибра с дальностью 130 км.

    Таиланд Камбоджа авиаудары ВВС эскалация
    Tailand qırıcıları Kamboca hərbçilərinin mövqelərinə hava zərbələri endirib
    Elvis

    Последние новости

    07:20

    NASA потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса

    Наука и образование
    06:37

    ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск

    Другие страны
    06:09

    WSJ: США намерены использовать $200 млрд замороженных активов РФ на проекты в Украине

    Другие страны
    05:50

    При пожаре в жилом доме в Якутии погибли пять человек

    В регионе
    05:12

    В Бразилии отказались ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия

    Другие страны
    04:45

    Глава Coinbase прогнозирует рост биткоина до $1 млн к 2030 году

    Финансы
    04:22

    Трамп: Состав "Совета мира" по Газе объявят в начале 2026 года

    В регионе
    03:51

    Нижняя палата Конгресса США одобрила проект военного бюджета на $901 млрд

    Другие страны
    03:38

    Во Франции могут запретить доступ к соцсетям для детей до 15-16 лет

    Другие страны
    Лента новостей