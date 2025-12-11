Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2025)
- 11 декабря, 2025
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9874 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,5%, до 2,1662 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9874
|
100 российских рублей
|
2,1662
|
1 австралийский доллар
|
1,1284
|
1 белорусский рубль
|
0,5745
|
1 болгарский лев
|
1,0155
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1154
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
1 китайский юань
|
0,2407
|
1 датская крона
|
0,2661
|
1 грузинский лари
|
0,6304
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,2728
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1833
|
1 швейцарский франк
|
2,1265
|
1 израильский шекель
|
0,5280
|
1 канадский доллар
|
1,2305
|
1 кувейтский динар
|
5,5403
|
100 казахстанских тенге
|
0,3279
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5190
|
1 молдавский лей
|
0,1004
|
1 норвежская крона
|
0,1680
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6031
|
1 польский злотый
|
0,4698
|
1 румынский лей
|
0,3904
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3133
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3158
|
1 Турецкая лира
|
0,0399
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0401
|
100 Японских йен
|
1,0908
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9855
|
Золото
|
7163,5025
|
Серебро
|
105,2548
|
Платина
|
2830,0920
|
Палладий
|
2510,1095