Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2025)

    Финансы
    • 11 декабря, 2025
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9874 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,5%, до 2,1662 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9874

    100 российских рублей

    2,1662

    1 австралийский доллар

    1,1284

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0155

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1154

    1 чешская крона

    0,0819

    1 китайский юань

    0,2407

    1 датская крона

    0,2661

    1 грузинский лари

    0,6304

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2728

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1833

    1 швейцарский франк

    2,1265

    1 израильский шекель

    0,5280

    1 канадский доллар

    1,2305

    1 кувейтский динар

    5,5403

    100 казахстанских тенге

    0,3279

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5190

    1 молдавский лей

    0,1004

    1 норвежская крона

    0,1680

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6031

    1 польский злотый

    0,4698

    1 румынский лей

    0,3904

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3133

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3158

    1 Турецкая лира

    0,0399

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0401

    100 Японских йен

    1,0908

    1 Новозеландский доллар

    0,9855

    Золото

    7163,5025

    Серебро

    105,2548

    Платина

    2830,0920

    Палладий

    2510,1095
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2025)
    CBA currency exchange rates (11.12.2025)
    Elvis

    Последние новости

    09:38

    В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде ареста

    Происшествия
    09:31

    После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка

    Другие страны
    09:29

    Сегодня стартует IX тур Азербайджанской баскетбольной лиги

    Командные
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2025)

    Финансы
    09:13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2025)

    Финансы
    09:08

    Ильхам Алиев поздравил президента Кении

    Внешняя политика
    09:06

    Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52

    Другие страны
    08:51
    Видео

    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне нестабильной погоды в Азербайджане

    Происшествия
    08:43

    Собянин сообщил о 32 сбитых за ночь дронах, летевших на Москву

    В регионе
    Лента новостей