Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2025)
- 11 dekabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9874 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,5 % azalaraq 2,1662 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9874
|
100 Rusiya rublu
|
2,1662
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1284
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0155
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1154
|
1 Çexiya kronu
|
0,0819
|
1 Çin yuanı
|
0,2407
|
1 Danimarka kronu
|
0,2661
|
1 Gürcü larisi
|
0,6304
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2728
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1833
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1265
|
1 İsrail şekeli
|
0,5280
|
1 Kanada dolları
|
1,2305
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5403
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3279
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5190
|
1 Moldova leyi
|
0,1004
|
1 Norveç kronu
|
0,1680
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6031
|
1 Polşa zlotası
|
0,4698
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3904
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3133
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3158
|
Türk lirəsi
|
0,0399
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0401
|
Yapon yeni
|
1,0908
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9855
|
Qızıl
|
7163,5025
|
Gümüş
|
105,2548
|
Platin
|
2830,0920
|
Palladium
|
2510,1095