    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2025)

    Maliyyə
    • 11 dekabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9874 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,5 % azalaraq 2,1662 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9874

    100 Rusiya rublu

    2,1662

    1 Avstraliya dolları

    1,1284

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0155

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1154

    1 Çexiya kronu

    0,0819

    1 Çin yuanı

    0,2407

    1 Danimarka kronu

    0,2661

    1 Gürcü larisi

    0,6304

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2728

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1833

    1 İsveçrə frankı

    2,1265

    1 İsrail şekeli

    0,5280

    1 Kanada dolları

    1,2305

    1 Küveyt dinarı

    5,5403

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3279

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5190

    1 Moldova leyi

    0,1004

    1 Norveç kronu

    0,1680

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6031

    1 Polşa zlotası

    0,4698

    1 Rumıniya leyi

    0,3904

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3133

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3158

    Türk lirəsi

    0,0399

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0401

    Yapon yeni

    1,0908

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9855

    Qızıl

    7163,5025

    Gümüş

    105,2548

    Platin

    2830,0920

    Palladium

    2510,1095
