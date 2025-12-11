Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    CBA currency exchange rates (11.12.2025)

    Finance
    • 11 December, 2025
    • 09:40
    CBA currency exchange rates (11.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.5% to 1.9874 manats, and 100 Russian rubles fell by 1.5% to 2.1662 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9874

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1662

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1284

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0155

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1154

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0819

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2407

    1 DKK (Danish krone)

    0.2661

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6304

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2728

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1833

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1265

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5280

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2305

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5403

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3279

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5190

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1004

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1680

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6031

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4698

    1 RON (Romanian leu)

    0.3904

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3133

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3158

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0399

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0401

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0908

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9855

    Gold (1 ounce)

    7,163.5025

    Silver (1 ounce)

    105.2548

    Platinum (1 ounce)

    2,830.0920

    Palladium (1 ounce)

    2,510.1095
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2025)

