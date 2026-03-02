CBA currency exchange rates (02.03.2026)
- 02 March, 2026
- 09:36
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 2.0035 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.4% to 2.2071 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
2.0035
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.2071
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2061
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5961
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
0.4628
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.1166
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.0826
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.2474
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2682
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.6356
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.2173
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.0186
|
1 INR (Indian rupee)
|
2.2843
|
1 GBP (British pound)
|
-
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
0.1876
|
1 SEK (Swedish krona)
|
2.2122
|
1 CHF (Swiss franc)
|
0.5425
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
1.2455
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
5.5380
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
0.3412
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.4664
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.0194
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.5300
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.0991
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1787
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.0140
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.6075
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.4743
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.3931
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.0171
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
1.3403
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
0.4532
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
2.3371
|
1 SDR (IMF)
|
0.0387
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.4857
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.0394
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
1.0858
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0157
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
9,104.6985
|
Gold (1 ounce)
|
159.4122
|
Silver (1 ounce)
|
4,026.6115
|
Platinum (1 ounce)
|
3,094.4930
|
Palladium (1 ounce)
|
