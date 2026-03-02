Ilham Aliyev WUF13 Airstrikes on Iran Azerbaijan-Armenia peace process
    CBA currency exchange rates (02.03.2026)

    Finance
    • 02 March, 2026
    • 09:36
    CBA currency exchange rates (02.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 2.0035 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.4% to 2.2071 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0035

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2071

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2061

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5961

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1166

    100 KRW (South Korean won)

    0.0826

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2474

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2682

    1 DKK (Danish krone)

    0.6356

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2173

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0186

    1 INR (Indian rupee)

    2.2843

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1876

    1 SEK (Swedish krona)

    2.2122

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5425

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2455

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5380

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3412

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4664

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5300

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.0991

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1787

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0140

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6075

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4743

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3931

    1 RON (Romanian leu)

    0.0171

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3403

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4532

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3371

    1 SDR (IMF)

    0.0387

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0394

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0858

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0157

    1 NZD (New Zealand dollar)

    9,104.6985

    Gold (1 ounce)

    159.4122

    Silver (1 ounce)

    4,026.6115

    Platinum (1 ounce)

    3,094.4930

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
