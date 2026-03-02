Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2026)
- 02 марта, 2026
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 2,0035 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,4%, до 2,2071 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0035
|
100 российских рублей
|
2,2071
|
1 австралийский доллар
|
1,2061
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1166
|
1 чешская крона
|
0,0826
|
1 китайский юань
|
0,2474
|
1 датская крона
|
0,2682
|
1 грузинский лари
|
0,6356
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0186
|
1 британский фунт
|
2,2843
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1876
|
1 швейцарский франк
|
2,2122
|
1 израильский шекель
|
0,5425
|
1 канадский доллар
|
1,2455
|
1 кувейтский динар
|
5,5380
|
100 казахстанских тенге
|
0,3412
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5300
|
1 молдавский лей
|
0,0991
|
1 норвежская крона
|
0,1787
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6075
|
1 польский злотый
|
0,4743
|
1 румынский лей
|
0,3931
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3403
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3371
|
1 Турецкая лира
|
0,0387
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0394
|
100 Японских йен
|
1,0858
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0157
|
Золото
|
9104,6985
|
Серебро
|
159,4122
|
Платина
|
4026,6115
|
Палладий
|
3094,4930