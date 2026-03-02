Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 02 марта, 2026
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 2,0035 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,4%, до 2,2071 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0035

    100 российских рублей

    2,2071

    1 австралийский доллар

    1,2061

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1166

    1 чешская крона

    0,0826

    1 китайский юань

    0,2474

    1 датская крона

    0,2682

    1 грузинский лари

    0,6356

    1 гонконгский доллар

    0,2173

    1 индийская рупия

    0,0186

    1 британский фунт

    2,2843

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1876

    1 швейцарский франк

    2,2122

    1 израильский шекель

    0,5425

    1 канадский доллар

    1,2455

    1 кувейтский динар

    5,5380

    100 казахстанских тенге

    0,3412

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5300

    1 молдавский лей

    0,0991

    1 норвежская крона

    0,1787

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6075

    1 польский злотый

    0,4743

    1 румынский лей

    0,3931

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3403

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3371

    1 Турецкая лира

    0,0387

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,0858

    1 Новозеландский доллар

    1,0157

    Золото

    9104,6985

    Серебро

    159,4122

    Платина

    4026,6115

    Палладий

    3094,4930
    Лента новостей