    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.03.2026)

    Maliyyə
    • 02 mart, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0035 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,2071 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0035

    100 Rusiya rublu

    2,2071

    1 Avstraliya dolları

    1,2061

    1 Belarus rublu

    0,5961

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1166

    1 Çexiya kronu

    0,0826

    1 Çin yuanı

    0,2474

    1 Danimarka kronu

    0,2682

    1 Gürcü larisi

    0,6356

    1 Honq Konq dolları

    0,2173

    1 Hindistan rupisi

    0,0186

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2843

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1876

    1 İsveçrə frankı

    2,2122

    1 İsrail şekeli

    0,5425

    1 Kanada dolları

    1,2455

    1 Küveyt dinarı

    5,5380

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3412

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5300

    1 Moldova leyi

    0,0991

    1 Norveç kronu

    0,1787

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6075

    1 Polşa zlotası

    0,4743

    1 Rumıniya leyi

    0,3931

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3403

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3371

    Türk lirəsi

    0,0387

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0394

    Yapon yeni

    1,0858

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0157

    Qızıl

    9104,6985

    Gümüş

    159,4122

    Platin

    4026,6115

    Palladium

    3094,4930
    məzənnə dollar manat
