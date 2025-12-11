Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2025)
- 11 декабря, 2025
- 09:13
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,17
|
0,14
|
- 12,47
|
WTI (долл/барр)
|
58,45
|
0,11
|
- 13,27
|
Золото (долл/унция)
|
4 243,00
|
8,30
|
1 602,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 057,75
|
497,46
|
5 513,53
|
S&P 500
|
6 886,68
|
46,17
|
1 005,05
|
Nasdaq
|
23 654,15
|
77,66
|
4 343,36
|
Nikkei
|
50 206,85
|
- 311,68
|
10 312,31
|
Dax
|
24 130,14
|
- 32,51
|
4 221,00
|
FTSE 100
|
9 655,53
|
13,52
|
1 482,51
|
CAC 40 INDEX
|
8 022,69
|
- 29,82
|
641,95
|
Shanghai Composite
|
3 882,72
|
1,21
|
530,96
|
Bist 100
|
11 193,88
|
- 44,48
|
1 363,32
|
RTS
|
1 100,22
|
- 8,27
|
207,00
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1689
|
0,0061
|
0,1335
|
USD/GBP
|
1,3365
|
0,0058
|
0,0849
|
JPY/USD
|
155,7600
|
- 0,8600
|
- 1,4400
|
RUB/USD
|
78,4773
|
1,1392
|
- 35,0427
|
TRY/USD
|
42,6139
|
0,0186
|
7,2539
|
CNY/USD
|
7,0624
|
0,0000
|
- 0,2376
