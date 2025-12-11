Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2025)

    Финансы
    • 11 декабря, 2025
    • 09:13
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,17

    0,14

    - 12,47

    WTI (долл/барр)

    58,45

    0,11

    - 13,27

    Золото (долл/унция)

    4 243,00

    8,30

    1 602,00

    Индексы

    Dow-Jones

    48 057,75

    497,46

    5 513,53

    S&P 500

    6 886,68

    46,17

    1 005,05

    Nasdaq

    23 654,15

    77,66

    4 343,36

    Nikkei

    50 206,85

    - 311,68

    10 312,31

    Dax

    24 130,14

    - 32,51

    4 221,00

    FTSE 100

    9 655,53

    13,52

    1 482,51

    CAC 40 INDEX

    8 022,69

    - 29,82

    641,95

    Shanghai Composite

    3 882,72

    1,21

    530,96

    Bist 100

    11 193,88

    - 44,48

    1 363,32

    RTS

    1 100,22

    - 8,27

    207,00

    Валюта

    USD/EUR

    1,1689

    0,0061

    0,1335

    USD/GBP

    1,3365

    0,0058

    0,0849

    JPY/USD

    155,7600

    - 0,8600

    - 1,4400

    RUB/USD

    78,4773

    1,1392

    - 35,0427

    TRY/USD

    42,6139

    0,0186

    7,2539

    CNY/USD

    7,0624

    0,0000

    - 0,2376
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (11.12.2025)
