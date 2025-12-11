İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.12.2025)

    Maliyyə
    • 11 dekabr, 2025
    • 08:49
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,17

    0,14

    - 12,47

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,45

    0,11

    - 13,27

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 243,00

    8,30

    1 602,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 057,75

    497,46

    5 513,53

    S&P 500

    6 886,68

    46,17

    1 005,05

    Nasdaq

    23 654,15

    77,66

    4 343,36

    Nikkei

    50 206,85

    - 311,68

    10 312,31

    Dax

    24 130,14

    - 32,51

    4 221,00

    FTSE 100

    9 655,53

    13,52

    1 482,51

    CAC 40 INDEX

    8 022,69

    - 29,82

    641,95

    Shanghai Composite

    3 882,72

    1,21

    530,96

    Bist 100

    11 193,88

    - 44,48

    1 363,32

    RTS

    1 100,22

    - 8,27

    207,00

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1689

    0,0061

    0,1335

    USD/GBP

    1,3365

    0,0058

    0,0849

    JPY/USD

    155,7600

    - 0,8600

    - 1,4400

    RUB/USD

    78,4773

    1,1392

    - 35,0427

    TRY/USD

    42,6139

    0,0186

    7,2539

    CNY/USD

    7,0624

    0,0000

    - 0,2376
